19 октября Кате Гордон исполняется 46 лет. За ее плечами — брак с Александром Гордоном, два развода с Сергеем Жориным и три года боли, которые, как она позже говорила, стали временем ее карьеры в журналистике.
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