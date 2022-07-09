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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что охрана Синдзо Абэ вела себя странно

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что охрана Синдзо Абэ вела себя странно

Сенатор Алексей Пушков на своей страничке в соцсети выразил мнение, что действия охраны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в момент его убийства в минувшую пятницу были странными.

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