Число погибших в ДТП с грузовиком на Кубани возросло до четырех

Число погибших при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа в районе станицы Брюховецкая в Краснодарском крае увеличилось до четырех человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД 12 сентября.
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