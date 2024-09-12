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Число погибших в ДТП с грузовиком на Кубани возросло до четырех

Число погибших при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа в районе станицы Брюховецкая в Краснодарском крае увеличилось до четырех человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД 12 сентября.

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