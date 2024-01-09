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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 9 января

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 9 января

Утром 9 января загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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