Крепостное право — один из самых долгих и устойчивых юридических институтов в истории России. Оно держалось с конца XVI века по 1861 год, а его юридическое оформление завершилось Соборным уложением 1649 года.
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