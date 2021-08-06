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Всемирно известный российский чемпион учит США, как противостоять Путину.

Всемирно известный российский чемпион учит США, как противостоять Путину.

Похоже, что второсортный русофоб Гарри Каспаров окончательно утратил гроссмейстерский талант и теперь метит в политику.

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alpinistdag
УРОД!ЧЕРНОМОРДЫЙ!
Ананьев Андрей
Каспаров - довольно забавный чмошник. Воспринимать его серьёзно - глупо, а слушать его бред и смотреть на его кривляния с выбросом порций слюны и дерьма из его рта - нелепо. Он настоящий "мамкин оппозиционер".
В В
А почему бы на этого глупого шахматиста не опубликовать весь компромат? Уверен, на это чмо много чего найдётся.
aleks virt
А что вы хотите..? Деньги же как-то зарабатывать надо
Леонид Никоноров
Замылится пыль глотать !!!
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну а кто отрицает что дебилами не становятся и бывшие чемпионы мира.... На сегодня среди политиков, чиновников и так называемых "ЭЛИТ" полная деградация и отупение...
карла карлова
Российский?? Скорее советский.Какое отношение этот жид имеет к России???
Oльга Кондрашева
С юных лет от Каспарова попахивало дерьмом, теперь же оно несется через океаны.
Влад и мир
Похоже, что когда, во время очередного шахматного матча, этому кретину прищемили ухи шахматной доской, то были повреждены и остатки мозга. До какой степени идиотизма нужно дойти, что бы нести такую хрень!
Борис Осипов
Проштемпелевать...
Надежда
За аферы каспера турнули из ФИДЕ, нужно же ему как-то зарабатывать, вот и пыжится, шкура продажная(
Надежда
Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и экс-руководитель Шахматной федерации Сингапура Игнатиус Леонг отстранены от какой-либо деятельности, связанной с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ). Эта новость стала сенсацией лишь для тех, кто даже отдалённо не представляет, что происходит в мире шахмат. Да, заголовок получается красивый «Гарри Каспаров отстранён от работы в ФИДЕ за коррупцию». Представить только, легендарный шахматист, скандальный оппозиционер, готовый едва ли не жизнь положить на борьбу с коррупцией, сам попался на попытке купить голоса на президентских выборах шахматной организации.
Надежда
На деле же этот скандал развивается ещё с января 2014 года, когда американские СМИ растиражировали проект контракта, заключённого между претендовавшим на пост президента ФИДЕ Каспаровым и главой Шахматной федерации Сингапура Игнатиусом Леонгом. Согласно условиям контракта, за всестороннюю поддержку на выборах в противовес Кирсану Илюмжинову, а также за 11 голосов азиатских делегатов, которые обещал предоставить Каспарову Леонг, российский гроссмейстер выплачивал лично сингапурцу 500 тысяч долларов, обещал открыть в его стране шахматные академии, а также офис ФИДЕ. Кроме того, в контракте фигурировала сумма в 1 миллион долларов, которые Каспаров брался выплатить за четыре года в виде ежегодных переводов по 250 тысяч в случае победы на выборах. При поражении срок выплат сокращался до двух лет а сумма, соответственно, до 500 тысяч долларов.
Игорь Сливин
Денег нет, просчитал лить грязь кто его вырастил и зарабатывать самое простое имя есть кстати я уже и забыл про него , щас нормальные люди играют в шахматы. А этот хлыщут прировнял себя к обычным никчёмным блогерам только те кривляются а этот грязь льёт. Су….а

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