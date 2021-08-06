Всемирно известный российский чемпион учит США, как противостоять Путину.

Сергей ЕПолитикаВсемирно известный российский чемпион учит США, как противостоять Путину. Похоже, что второсортный русофоб Гарри Каспаров окончательно утратил гроссмейстерский талант и теперь метит в политику.Вернуться к статье148НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAalpinistdagУРОД!ЧЕРНОМОРДЫЙ!Ананьев АндрейКаспаров - довольно забавный чмошник. Воспринимать его серьёзно - глупо, а слушать его бред и смотреть на его кривляния с выбросом порций слюны и дерьма из его рта - нелепо. Он настоящий "мамкин оппозиционер".В ВА почему бы на этого глупого шахматиста не опубликовать весь компромат? Уверен, на это чмо много чего найдётся.aleks virtА что вы хотите..? Деньги же как-то зарабатывать надоЛНЛеонид НиконоровЗамылится пыль глотать !!!АНГЕЛ АНГЕЛНу а кто отрицает что дебилами не становятся и бывшие чемпионы мира.... На сегодня среди политиков, чиновников и так называемых "ЭЛИТ" полная деградация и отупение...карла карловаРоссийский?? Скорее советский.Какое отношение этот жид имеет к России???Oльга КондрашеваС юных лет от Каспарова попахивало дерьмом, теперь же оно несется через океаны.Влад и мирПохоже, что когда, во время очередного шахматного матча, этому кретину прищемили ухи шахматной доской, то были повреждены и остатки мозга. До какой степени идиотизма нужно дойти, что бы нести такую хрень!БОБорис ОсиповПроштемпелевать...НадеждаЗа аферы каспера турнули из ФИДЕ, нужно же ему как-то зарабатывать, вот и пыжится, шкура продажная(НадеждаЧемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и экс-руководитель Шахматной федерации Сингапура Игнатиус Леонг отстранены от какой-либо деятельности, связанной с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ). Эта новость стала сенсацией лишь для тех, кто даже отдалённо не представляет, что происходит в мире шахмат. Да, заголовок получается красивый «Гарри Каспаров отстранён от работы в ФИДЕ за коррупцию». Представить только, легендарный шахматист, скандальный оппозиционер, готовый едва ли не жизнь положить на борьбу с коррупцией, сам попался на попытке купить голоса на президентских выборах шахматной организации.НадеждаНа деле же этот скандал развивается ещё с января 2014 года, когда американские СМИ растиражировали проект контракта, заключённого между претендовавшим на пост президента ФИДЕ Каспаровым и главой Шахматной федерации Сингапура Игнатиусом Леонгом. Согласно условиям контракта, за всестороннюю поддержку на выборах в противовес Кирсану Илюмжинову, а также за 11 голосов азиатских делегатов, которые обещал предоставить Каспарову Леонг, российский гроссмейстер выплачивал лично сингапурцу 500 тысяч долларов, обещал открыть в его стране шахматные академии, а также офис ФИДЕ. Кроме того, в контракте фигурировала сумма в 1 миллион долларов, которые Каспаров брался выплатить за четыре года в виде ежегодных переводов по 250 тысяч в случае победы на выборах. При поражении срок выплат сокращался до двух лет а сумма, соответственно, до 500 тысяч долларов.Игорь СливинДенег нет, просчитал лить грязь кто его вырастил и зарабатывать самое простое имя есть кстати я уже и забыл про него , щас нормальные люди играют в шахматы. А этот хлыщут прировнял себя к обычным никчёмным блогерам только те кривляются а этот грязь льёт. Су….аКомментировать
Свежие комментарии