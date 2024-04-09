В Екатеринбурге пропала пенсионерка, нуждающаяся в помощи медиков

В Екатеринбурге пропала 78-летняя Маргарита Вартапетян. В последнее время соседи стали замечать странности в ее поведении, а волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионерка нуждается в помощи медиков.
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