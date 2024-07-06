Единое пособие на детей составляет 15 тыс. рублей — Минтруд РФ

Единое пособие на детей в нуждающихся семьях составляет в среднем 15 тыс. рублей ежемесячно, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 6 июля в ходе демографического форума «Россия — семья семей».
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