Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 апреля, признал, что одно из подразделений вооруженных сил страны покинуло свои позиции, в результате чего другие части войск оказались в окружении, что привело к большим потерям.
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