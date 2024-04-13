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Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений ВСУ

Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 апреля, признал, что одно из подразделений вооруженных сил страны покинуло свои позиции, в результате чего другие части войск оказались в окружении, что привело к большим потерям.

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