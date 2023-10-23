70mai A810 4K HDR: видеорегистратор, который увидит всё

Если следовать постулату, что встречают по одежке, то A810 4K HDR выполнен в узнаваемом фирменном стиле компании, имеет удобное крепление на лобовом стекле автомобиля, снабжен регулировкой объектива по углу и трехдюймовым жидкокристаллическим дисплеем.