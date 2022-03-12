«ПСЖ» хочет продать Икарди летом. Клуб надеется получить ненамного меньше заплаченных 58 млн евро

«ПСЖ» готов продать одного из нападающих летом. Парижане продадут Мауро Икарди в ближайшее трансферное окно, если клубу поступит устраивающее его предложение, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх