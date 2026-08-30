БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Купить предателя, убить Зеленского: Что мешает нам взять пример с американцев?

Купить предателя, убить Зеленского: Что мешает нам взять пример с американцев?

Поможет ли метод финансового поощрения наказать тех, кто превратил Украину в страну-террориста Светлана Гомзикова Фото: Soeren Stache / DPA / Global Look Press Материал комментируют: Владимир Шаповалов Госдепартамент США объявил вознаграждение до 10 млн долларов, а также пообещал содействие в переезде и обеспечение безопасности — за предоставление сведений о пяти высокопоставленных командирах Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Комментарии
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Ирина Мва
замочить зелю в сортире👍
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3 н.