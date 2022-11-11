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Товарищеские матчи. Южная Корея сыграет с Исландией, Канада против Бахрейна

Национальные сборные проводят товарищеские матчи в преддверии ЧМ-2022. Товарищеские матчи   Южная Корея – Исландия Дата проведения 11 ноября, 14.

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