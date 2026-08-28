В Тбилиси убили мужчину, предположительно россиянина

Утром 28 августа 2026 года в районе Авлабари около памятника писателю Николозу Бараташвили обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранениями, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Грузии.
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