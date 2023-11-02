Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

«Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

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