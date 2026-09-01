Сила в правде
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Сила в правде

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Бандероль сожгла сортировку в Одессе, Буданов назвал 30 тысяч в месяц, Польша ищет человека в балаклаве

Бандероль сожгла сортировку в Одессе, Буданов назвал 30 тысяч в месяц, Польша ищет человека в балаклаве

31 августа сгорела ключевая линия Новой почты в Одессе. Ночью вспыхнул польский завод дронов WB Electronics: камера сняла человека в балаклаве.

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