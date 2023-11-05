БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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День военного разведчика ВС РФ

День военного разведчика ВС РФ

5 ноября в Российской Федерации отмечается День военного разведчика (День военной разведки). Это – официальный военный праздник для тех, кто служит или служил в разведывательных органах и разведывательных подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации и Советской Армии.

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