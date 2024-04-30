Акции Philips вчера взлетели на 50%, хотя компания показала квартальный убыток почти на €1 млрд

Нидерландский производитель электроники и медоборудования компания Philips через свой пресс-релиз сообщила, что за 1-й квартал 2024 года их чистый убыток достиг 998 млн Евро по сравнению с убытком в размере 665 млн Евро за 1-й квартал 2023 года.