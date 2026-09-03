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Фронтмен Billy&apos;s Band Новик выступит в концертом-посвящением Летову

Фронтмен Billy&apos;s Band Новик выступит в концертом-посвящением Летову

Фронтмен Billy's Band Билли Новик 11 сентября выступит в Санкт-Петербурге с концертом-посвящением (16+) поэту, музыканту и экспериментатору Егору Летову — «Песни Егора Летова».

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