26 июля народный календарь говорит: "Выбирайте, товарищи, кто вам больше нравится – Степан Савваит или Гаврила Летний".
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26 июля народный календарь говорит: "Выбирайте, товарищи, кто вам больше нравится – Степан Савваит или Гаврила Летний".