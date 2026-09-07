Легкая промышленность: инновационное производство спецодежды

Ивановская текстильная компания, выпускающая средства защиты, открыла в Москве фабрику полного цикла по пошиву специальной и форменной одежды для широкого круга отраслей, от тяжелой промышленности до креативных индустрий: зимние костюмы с защитными свойствами, спортивную одежду, мерч, текстильные аксессуары и др.
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