Легкая промышленность: инновационное производство спецодежды

Ивановская текстильная компания, выпускающая средства защиты, открыла в Москве фабрику полного цикла по пошиву специальной и форменной одежды для широкого круга отраслей, от тяжелой промышленности до креативных индустрий: зимние костюмы с защитными свойствами, спортивную одежду, мерч, текстильные аксессуары и др.