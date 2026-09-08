МИД РФ ответил на размещение в Европе американских ракетных комплексов Юрий КогаловРазмещение в Европе американских ракетных комплексов является еще одним шагом в череде дестабилизирующих действий стран НАТО.
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Так кто там в Кремле говорил о дружелюбности Трампа к России ?