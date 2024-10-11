Армения заинтересована в закупке корейских танков К2 Армянские СМИ сообщают об интересе местного Минобороны к закупке южнокорейских танков K2 Black Panther.
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Армения заинтересована в закупке корейских танков К2 Армянские СМИ сообщают об интересе местного Минобороны к закупке южнокорейских танков K2 Black Panther.
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