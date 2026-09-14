Символ немецкой индустриальной мощи перешел под контроль «израильской военщины» Константин Ольшанский Фото: IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/TASS Германское «экономическое чудо» похоронено, а на могильной плите выбьют логотип Volkswagen.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Вперед, на Орел»...
- Сегодня собаки, з...
- «Вперед, на Орел»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым