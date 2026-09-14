БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Бобик сдох!»: Германия вот-вот окончательно простится с прославленной автомобильной маркой

«Бобик сдох!»: Германия вот-вот окончательно простится с прославленной автомобильной маркой

Символ немецкой индустриальной мощи перешел под контроль «израильской военщины» Константин Ольшанский Фото: IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/TASS Германское «экономическое чудо» похоронено, а на могильной плите выбьют логотип Volkswagen.

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