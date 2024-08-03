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Bloomberg: туареги заявили о 84 погибших вагнеровцах во время боев в Мали

Bloomberg: туареги заявили о 84 погибших вагнеровцах во время боев в Мали

В повстанческой группировке «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» туарегов заявили о гибели более 80 бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск.

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