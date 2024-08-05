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Два человека погибли и один пострадал в массовом ДТП в Саратовской области

Два человека погибли и один пострадал в массовом ДТП в Саратовской области

На территории Саратовской области произошла авария с автобусом, мотоциклом и легковушкой. Об этом проинформировал руководитель управления региональной безопасности правительства российского региона Юрий Юрин.

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