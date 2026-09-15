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Газета.ру

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Глава МИД Венгрии Орбан подала уголовную заявление на предшественника Сийярто

Глава МИД Венгрии Орбан подала уголовную заявление на предшественника Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан подала уголовное заявление на своего предшественника Петера Сийярто и его команду за полеты на дорогих частных самолетах вместо регулярных авиарейсов.

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