Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли раненых сослуживцев. Об этом рассказал РИА Новости взятый в плен колумбийский наемник из 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Механик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии