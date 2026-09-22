Сводка СВО, вечер 21 сентября

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Эльвира Величутина

Давно бы так надо. Меньше бы наших ребят погибло. Правда, тут в ходе СВО выясняется, что не всё в армии было так красиво. Но "выматывание" чужих сил и средств коснулось и Россию. "Выматывание" несколько удлинилось, и на горизонте уже совсем другая история. Или я не права?