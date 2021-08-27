Уши, лапы, хвост

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Долгая дорога домой: пес Бобби, который прошел через все Штаты, чтобы вернуться

Долгая дорога домой: пес Бобби, который прошел через все Штаты, чтобы вернуться

Преданность колли известна многим. Эти собаки очень привязаны к семье, в которой живут, и отличаются особой дружелюбностью.

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Элеонора Коган
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОТВАЖНОМУ БОББИ!!!
Элеонора Коган
Замечательный и умнейший был пёсик!!!
Халида Мендыбаева
Есть чудесная книжка о путешествии лабрадора, бультерьера и сиамского кота по Америке. Снят фильм по мотивам этой книжки. Очень занимательно путешествие, характеризующее добро и зло людей по отношению к путешественникам...

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