Долгая дорога домой: пес Бобби, который прошел через все Штаты, чтобы вернуться

Уши, лапы, хвостОбществоДолгая дорога домой: пес Бобби, который прошел через все Штаты, чтобы вернуться Преданность колли известна многим. Эти собаки очень привязаны к семье, в которой живут, и отличаются особой дружелюбностью.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганСВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОТВАЖНОМУ БОББИ!!!Элеонора КоганЗамечательный и умнейший был пёсик!!!Халида МендыбаеваЕсть чудесная книжка о путешествии лабрадора, бультерьера и сиамского кота по Америке. Снят фильм по мотивам этой книжки. Очень занимательно путешествие, характеризующее добро и зло людей по отношению к путешественникам...Комментировать
Свежие комментарии