Виновники дестабилизации общественной жизни пойдут под суд в Тогучине

Действия Амирова, Гаршина и Недосекина квалифицированы по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, преступные действия этих товарищей привели к дестабилизации общественной обстановки в Тогучинском районе Новосибирской области.