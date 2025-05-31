Виновники дестабилизации общественной жизни пойдут под суд в Тогучине

Действия Амирова, Гаршина и Недосекина квалифицированы по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, преступные действия этих товарищей привели к дестабилизации общественной обстановки в Тогучинском районе Новосибирской области.
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