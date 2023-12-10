Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Донецку в 11:30 часов мск. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.