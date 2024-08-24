ТАСС: главу Transparency Russia Илью Шуманова объявили в розыск Генеральный директор организации Transparency Russia (признана в России иноагентом), Илья Шуманов (внесен в реестр иноагентов), разыскивается по уголовному делу, как следует из базы данных МВД России.
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