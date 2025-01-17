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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 874-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 20 шайб

Капитан «Вашингтона» отличился в овертайме матча с «Оттавой» (1:0 ОТ). В списке лучших снайперов в истории лиги 39-летний россиянин занимает 2-е место (874 гола в 1455 играх), уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

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