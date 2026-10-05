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Зонд Juice использовал гравитацию Земли для разгона на пути к Юпитеру

Зонд Juice использовал гравитацию Земли для разгона на пути к Юпитеру

Масштабную исследовательскую миссию реализует Европейское космическое агентство (ESA). Представители проекта подчеркнули, что филигранная точность маневра позволила сохранить основные запасы горючего для будущих этапов научной программы у самого газового гиганта.

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