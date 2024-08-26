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В Кузбассе двое чиновников предстанут перед судом из-за гибели людей при пожаре

В Кузбассе двое чиновников предстанут перед судом из-за гибели людей при пожаре

Суд в Кузбассе назначил дату рассмотрения уголовного дела о халатности в отношении двух бывших заместителей главы Тяжинского муниципального округа в связи с гибелью семи человек при пожаре весной 2022 года.

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