В Кузбассе двое чиновников предстанут перед судом из-за гибели людей при пожаре

Суд в Кузбассе назначил дату рассмотрения уголовного дела о халатности в отношении двух бывших заместителей главы Тяжинского муниципального округа в связи с гибелью семи человек при пожаре весной 2022 года.
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