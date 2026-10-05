Кабмин утвердил концепцию развития математических наук

Правительство утвердило концепцию развития математических наук до 2030 года. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на документ.
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