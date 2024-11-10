«Украине по-настоящему крышка»: В США раскрыли условие, при котором бросят Украину

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в материале для издания «Foreign Policy» раскрыл условие, при котором США бросят Украину.
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