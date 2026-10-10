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ИА Регнум

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Многоразовый реактивный дрон-перехватчик «Гадюка» сможет сбивать до 20 БПЛА

Многоразовый реактивный дрон-перехватчик «Гадюка» сможет сбивать до 20 БПЛА

Многоразовый реактивный перехватчик ДФ-3 «Гадюка» сможет разгоняться до 850 км/ч и поражать до 20 беспилотников за один вылет.

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