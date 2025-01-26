Правила обучения студентов-целевиков существенно изменятся

Сейчас по договорам о целевом обучении нерадивым студентам могут уменьшить поддержку. В документах, которые будут подписывать будущие студенты, может появиться норма, гарантирующая неуспевающим минимальный размер материального стимулирования.
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