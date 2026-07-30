Первый спутниковый флот для поиска лесных пожаров до их распространения начал работу

Созвездие FireSat с инфракрасными датчиками и ИИ сможет обнаруживать возгорания размером от 1,5 кв. м, а после запуска 50 аппаратов будет отслеживать опасные районы каждые 20 минутКомпания Muon Space запустила спутники FireSat — это первое спутниковое созвездие, созданное специально для раннего обнаружения лесных пожаров.