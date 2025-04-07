Грецкий орех надо переименовать в овечкинский. Петиция!

Теперь официально: Александр Овечкин – лучший снайпер в истории хоккея. 895 шайб за 20 сезонов в НХЛ – фантастика!Такой монструозный темп, который 39-летний Ови набрал в этом сезоне, несмотря на травму и полтора месяца вне игры, еще раз подчеркнул его феноменальное голевое чутье и бомбардирский талант.
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