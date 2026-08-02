Власти Италии придумали, куда вывозить мигрантов из ЕС

Предложение Италии по созданию в ряде стран центров содержания для нелегальных мигрантов из государств Евросоюза могут быть обсуждены на заседании совета ЕС во вторник, 2 августа сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
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