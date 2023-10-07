Наши перекрыли коньячный поток из Армении

Юрий Вахрушев Канешна этто хорошо, однако обидно, что для каждого шага нужно обращение к г. Володину с его Г Думой со слёзной просьбой о решении государственного вопроса... , которое по древней русской традиции ложится под сукно, а уже в кулуарах решается вопрос на ‘дать не дать’. Вот так Ельцин и в гробу продолжает гробить Россию-матушку (извините за каламбур)

Наталья Волкова Что то с трудом верится во все эти « перекрытия» сегодня перекрыли, завтра восстановят да еще цены поднимут. Недавно аналогичный эксперимент с бензином устраивали. Что имеем? То, что всех поимели