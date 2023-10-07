"И транзит тоже закрыли" До 60% армянского импорта шло к нам. А мы им нефть-газ-лес по льготной цене.
Наши перекрыли коньячный поток из Армении
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Вахрушев
Канешна этто хорошо, однако обидно, что для каждого шага нужно обращение к г. Володину с его Г Думой со слёзной просьбой о решении государственного вопроса... , которое по древней русской традиции ложится под сукно, а уже в кулуарах решается вопрос на ‘дать не дать’. Вот так Ельцин и в гробу продолжает гробить Россию-матушку (извините за каламбур)
Ответить
1 д.
Наталья Волкова
Что то с трудом верится во все эти « перекрытия» сегодня перекрыли, завтра восстановят да еще цены поднимут. Недавно аналогичный эксперимент с бензином устраивали. Что имеем? То, что всех поимели
Ответить
1 д.
ШКИПЕР
«Армения обратилась к России с просьбой о расширении квоты на поставки дизельного топлива и бензина. Как сообщает Armenpress, запрос армянской стороны был частично удовлетворен. » Это наверное награда арам за Римский статут и прочие гадости в адрес России.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии