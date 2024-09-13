Продолжают кусать кормящую руку: украинские БПЛА Foxbat били по России из Финляндии Юлия СоколоваНалёт украинских беспилотников-авиеток A22 Foxbat на авиабазу «Оленья» ВКС РФ, находящуюся на Кольском полуострове, привёл к неожиданным последствиям.
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