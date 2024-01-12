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Газманов, по сути, сказал все про ориентацию Киркорова

Газманов, по сути, сказал все про ориентацию Киркорова

Начнем с того, что на Филиппе Киркорове, похоже, поставили крест. Об этом уже даже говорят его коллеги по цеху.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Тоже мне гений. Пел он то хорошо,но поведение? И всё ему сходил с рук. Только не поняля, с какого бока тут Ирина Винер? Тренирует Гимнасток и пусть себе тренирует и не лезет никуда. Пиарщица тоже мне.
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2 час.
Бобкина Татьяна
Эх Филя, из такого приятного мальчика, который пел красивые песни, ( это была заслуга А.Б.)ты превратился в напыщенного разряженного ПЕТУХА.  Жаль!
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1 час.
А
Алексей
Да нисколько не жаль
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1 час.

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