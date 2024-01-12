Начнем с того, что на Филиппе Киркорове, похоже, поставили крест. Об этом уже даже говорят его коллеги по цеху.
Газманов, по сути, сказал все про ориентацию Киркорова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Тоже мне гений. Пел он то хорошо,но поведение? И всё ему сходил с рук. Только не поняля, с какого бока тут Ирина Винер? Тренирует Гимнасток и пусть себе тренирует и не лезет никуда. Пиарщица тоже мне.
Ответить
2 час.
Бобкина Татьяна
Эх Филя, из такого приятного мальчика, который пел красивые песни, ( это была заслуга А.Б.)ты превратился в напыщенного разряженного ПЕТУХА. Жаль!
Ответить
1 час.
А
Алексей
Да нисколько не жаль
Ответить
1 час.
Свежие комментарии