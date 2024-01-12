Газманов, по сути, сказал все про ориентацию Киркорова

Элеонора Коган

Тоже мне гений. Пел он то хорошо,но поведение? И всё ему сходил с рук. Только не поняля, с какого бока тут Ирина Винер? Тренирует Гимнасток и пусть себе тренирует и не лезет никуда. Пиарщица тоже мне.