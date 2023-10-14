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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • star
    не знаю кто такой ю.котенок-мягче?тебя командиром батальона с релокантами на СВО-ВОТ ТАК ПОМЯГЧЕТех, кто оскорбил...
  • star
    предлагаю в список включить пескова,собчак,навку,руководителей телеканалов,которые пустили на экран куек,шепелева,кос...Тех, кто оскорбил...
  • Antanas
    Двойное гражданство.Кому она нужна если Родина одна.Только космополитам.👍👍👍👍👍.Тех, кто оскорбил...

СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

11 октября внезапно снова объявился израильтянин Ваня Ургант. И не в каком-либо клубешнике, на каком-нибудь этнически однородном шоубизовском междусобойчике, а в Московском государственном институте международных отношений, являющемся подведомственным образовательным учреждением Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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