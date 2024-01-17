Семьи участников СВО смогут оформлять на них регистрацию по месту жительста

Первый вице-спикер Совета Федерации и председатель рабочей группы по СВО Андрей Турчак сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, который дает право членам семей участников специальной военной операции оформлять на них регистрацию по месту жительства по доверенности.
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