Собянин: масштабный проект "Зима в Москве" начинается с "Доброй елки"

Большой праздничный проект "Зима в Москве" стартовал в столице в воскресенье, 1 декабря. Любители фигурного катания вышли на катки, приверженцы командных спортивных игр поучаствовали в первых зимних состязаниях, на фестивальных площадках вкусно запахло московскими плюшками и мандаринами, в парках прошел флешмоб зажжения новогодних елок.
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