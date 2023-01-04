Рождественские татуировки, или Как навсегда запомнить свой Новый год

Некоторые люди, похоже, настолько любят новогодние и рождественские праздники и не желают с ними расставаться на целый год, что делают себе татуировки с изображениями елочных игрушек, Санта-Клауса и других атрибутов самых веселых зимних праздников.
Некоторые люди, похоже, настолько любят новогодние и рождественские праздники и не желают с ними расставаться на целый год, что делают себе татуировки с изображениями елочных игрушек, Санта-Клауса и других атрибутов самых веселых зимних праздников.
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